O primarie din Gorj a depus un proiect pentru salvarea unui monument istoric: Casa a fost de multe ori stire negativa

Primaria Sacelu anunta ca a depus un proiect de salvare a culei Moanga- Plesoianu, o cladire aflata in stare avansata de degradare, in cadrul apelului destinat rutelor turistice si promovarii culelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNNR).Cula Casa Moanga - Plesoianu este o cladire monument istoric situata in curtea taberei de agrement din Sacelu, si care a fost de nenumarate ori subiect de stire negativa despre prabusirea patrimoniului local."Acest proiect, depus de Primaria ... citeste toata stirea