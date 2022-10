O primarie din Gorj cauta firma pentru deszapezire. Cat este contractul!

In prag de iarna, o primarie din Gorj face licitatie sa gaseasca o firma care sa curete drumurile de zapada in sezonul rece. Primaria Novaci a estimat si un buget de circa o jumatate de milion de lei. Fiind zona de munte, iernile sunt mai dificile aici decat in alte localitati din Gorj.Valoarea contractului pentru deszapezire este de 450 de mii de lei. Durata contractului va fi de sase luni."Drumurile publice sunt afectate in perioada de iarna de fenomene meteorologice diverse (ninsori, ... citeste toata stirea