O primarie din Gorj cauta firma sa se ocupe de cainii fara stapan

Primaria Bumbesti-Jiu vrea sa concesioneze serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan. Ofera 240 de mii de lei unei firme care sa stranga cainii de pe strada si sa aiba grija de ei. Durata contractului va fi de doi ani.Problema cainilor fara stapan din Bumbesti-Jiu a fost ridicata de multi localnici in ultima perioada. Oamenii se plang ca haitele de caini au ajuns sa bage copiii in sperieti in drumul spre scoala. Autoritatile locale s-au dovedit neputincioase in rezolvarea acestei ... citeste toata stirea