Primaria Comunei Turcinesti organizeaza concurs de angajare pentru un post liber de sofer. Contractul va fi semnat pe perioada nedeterminata. Postul liber este in cadrul Compartimentului salubrizare.Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care isi vor depune dosarele pentru acest concurs sunt urmatoarele: vechime in specialitate: minimum 2 ani in functia de conducator auto categoria D; ... citeste toata stirea