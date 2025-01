O primarie din Gorj functioneaza cu deficit de personal

Primaria din comuna Alimpesti functioneaza cu personal sub cel stabilit in organigrama. Unitatea administrativ-teritoriala are sapte functionari si cativa angajati contractuali, la care se adauga primarul si secretarul.Sunt 14 in total, desi aici ar trebui sa munceasca 21 de salariati conform organigramei."Avem numai sapte functionari publici, personal contractual si ... citește toată știrea