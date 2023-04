Problema cainilor fara stapan pare sa scape de sub control in comuna Scoarta. Cum nu sunt bani pentru construirea unui padoc, asa cum spune legea, cel mai probabil primaria va face contract cu o firma din Hunedoara care va strange patrupedele fara stapan din comuna.Tot mai multi cetateni vin la primarie sa se planga de faptul ca localitatea s-a umplut de caini fara stapan si nu putine sunt cazurile cand acestia devin si agresivi. Cetatenii sunt in pericol iar autoritatile trebuie sa gaseasca ... citeste toata stirea