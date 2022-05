O primarie din Gorj vinde energie electrica. Ce economii a facut!

O primarie din Gorj face economii importante la bugetul local. Autoritatile din Bustuchin economisesc 200 de mii de lei in fiecare an si, in plus, nu platesc niciun leu pentru curentul electric consumat. Asta dupa ce au infiintat un parc fotovoltaic, in comuna, in urma cu doi ani.Pentru ca a ajuns sa produca de doua ori mai mult decat are nevoie, Primaria Bustuchin vinde energie electrica in valoare de circa 200 de mii de lei in fiecare an."Am primit 410 de lei pe megawatt. Platim cu 388 de ... citeste toata stirea