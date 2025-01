O primarie nu a platit contributia la stat pentru angajati. Primarul a esalonat platile

Timp de un an de zile, angajatilor unei primarii din Gorj nu le-au fost platite contributiile la stat. Aceasta situatie a fost depistata la primaria Stejari de catre noul primar, Ion Budilica. Acesta a facut demersuri pentru a esalona plata datoriilor la stat in urmatorii cinci ani."Vreau sa va spun ca un an de zile nu s-au virat contributiile angajatilor catre stat. Este vorba de peste 921.000 de lei, bani pe care ii datoram statului pentru neplata contributiilor. Am facut o esalonare a ... citește toată știrea