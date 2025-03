O studenta din Gorj aduce mai multi medici in satul ei

Caravana medicala " Impreuna pentru viata" organizata de Asociatia pentru Anestezie si Terapie intensiva "Aurel Mogoseanu" in colaborare cu primaria Musetesti va oferi consultatii gratuite pe diverse specialitati medicale.Actiunea medicala a fost initiata de o tanara din comuna Musetesti, studenta la Facultatea de Medicina din Timisoara.Sambata, 15.03.2025, in intervalul orar 09.00-18.00, medici din Timisoara si Targu-Jiu sub coordonarea medicului Dorel Sandescu vor oferi consultatii in ... citește toată știrea