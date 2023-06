In comuna Dragutesti din judetul Gorj au fost ucisi, in ultima perioada, in jur de 100 de porci, din cauza pestei porcine africane. Focarele s-au raspandit rapid. Virusul ar fi pornit de la cadavrul unui mistret."S-au omorat pana acum aproximativ 100 de porci. Astazi nu s-a mai anuntat nimic. Am avut catvea zile foarte grele. O persoana a avut in jur de 50 de porci, in rest, din gospodarii mai mici. Sunt focare si la Rovinari, am vorbit si cu domnul primar de la Balesti, am inteles ca sunt ... citeste toata stirea