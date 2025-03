O tanara din Gorj face meditatii gratuite pentru BAC

Gest de aplaudat! O tanara din Gorj anunta ca face meditatii gratuite la Biologie pentru elevii care se pregatesc de examenul de Bacalaureat si nu isi permit sa plateasca pentru pregatire.Roxana Simona Hotoboc a facut anuntul pe pagina sa de Facebook:"Dragi prieteni, parinti si cunoscuti, ca in fiecare an, revin cu dorinta de a ajuta pe cineva care are ... citește toată știrea