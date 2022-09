O tanara din Ucraina si un gorjean si-au unit destinele imbracati in costume populare

O tanara din Ucraina si un gorjean s-au casatorit in costume populare specifice zonei de unde provin.Casatoria a avut loc la sediul Primariei comunei Stoina."Casa de piatra tinerilor casatoriti astazi! Am ales sa postez aceasta poza de la oficierea casatoriei pentru faptul ca avem ceva deosebit ,protagonistii casatoriei s-au prezentat in costume populare dar nu numai atat, avem un costum popular romanesc si un costum popular ucrainean, cel din urma reprezentat de tanara casatorita fiind ... citeste toata stirea