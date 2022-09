O vulpe, vazuta intr-un cartier din Targu Jiu - VIDEO

O vulpe a fost observata, duminica seara, intr-un cartier al municipiului Targu Jiu, de pe strada Nicolae Titulescu, in apropiere de Piata Mica si sediul Politiei Locale.Animalul a fost observat de cativa locatari. Vulpea se afla pe un spatiu verde, de langa o parcare. Imediat cum a vazut ca este urmarita, vulpea a fugit printre masini si s-a facut nevazuta.VIDEOAparitia vulpii in acest cartier este surprinzatoare, avand in vedere ca in ... citeste toata stirea