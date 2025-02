Oamenii lui Brancusi - O initiativa cu tineri din comunitate. Cum te inscrii!

Federatia Start lanseaza un proiect ambitios, menit sa readuca mostenirea culturala a marelui sculptor Constantin Brancusi in atentia publicului larg, dar mai ales a tinerilor. Intitulat "Oamenii lui Brancusi", acest proiect are ca scop principal crearea unei comunitati de tineri pasionati de cultura, arta si patrimoniu, care sa contribuie activ la promovarea operei si modelului artistic lasat de Brancusi la Targu Jiu si in judetul Gorj.Proiectul "Oamenii lui Brancusi" va reuni o echipa ... citește toată știrea