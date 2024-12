Obiceiul unic din Gorj in preajma Craciunului

Pitaraii cu masti e un obicei unic in Oltenia si e dus mai departe de tinerii din comuna gorjeana Pades. In fiecare an, multi se intorc acasa din marile orase sau din strainatate si merg sa colinde in Ajunul Craciunului. Isi pun mastile si pornesc pe ulite sa alunge spiritele rele si sa faca urari de bine localnicilor.Carmen Sarcina coordoneaza de multi ani Ansamblul Roua din satul Closani. Are grija sa stranga in jurul ei copii de toate varstele pe care sa-i invete datinile locului si merge ... citește toată știrea