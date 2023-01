Inspectia Muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a finalizat controlul in carierele CE Oltenia, inceput dupa accidentul de la Jilt, unde trei oameni au murit si zece au fost raniti. Luni a intrat in vigoare o masura de sistare a activitatii de transport in cariere pana la remedierea deficientelor.Au fost constatate nereguli cu privire la siguranta ... citeste toata stirea