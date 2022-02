Om fara adapost, gasit inghetat de politistii locali

Politistii locali au gasit marti un barbat care dormea langa usa de acces dintr-un bloc de locuinte din Targu Jiu, de pe bulevardul Constantin Brancusi. Barbatul nu se putea misca, aflandu-se in pericol de soc hipotermic.Acesta a fost preluat de ambulanta in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Politia locala reaminteste ca primaria are Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele Fara Adapost - Casa "Iris", acolo unde astfel de persoane pot ... citeste toata stirea