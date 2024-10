Omul care i-a scos din tara pe fratii Martian, la Politie

Politistii din Hunedoara au retinut luni noapte un barbat in cazul celor trei copii disparuti timp de trei zile si gasiti apoi in Serbia, alaturi de tatal lor.Suspectul ajuns acum in arest i-ar fi transportat pe cei trei frati peste granita, sustin surse din ancheta. Barbatul retinut are 47 de ani si ar fi un apropiat al tatalui copiilor.El este anchetat pentru trei infractiuni de participatie improprie la trecere frauduloasa a frontierei de stat. Potrivit surselor din ancheta, el ar fi cel ... citește toată știrea