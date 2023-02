Opt cutremure in Oltenia, sapte in Gorj

Opt cutremure au fost inregistrate astazi in Oltenia, dintre care sapte in Gorj. Primul cutremur a fost la pranz, la 12:35:56 (ora Romaniei), cu magnitudinea ML 2.0, la adancimea de 17.9 km, insa acesta nu a fost resimtit.Cateva ore mai tarziu a fost un cutremur puternic, resimtit in mai multe orase. A fost inregistrat la ora 15:16:52 (ora Romaniei), cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 6.3 km. Au fost afectate cladiri si douya persoane au ajuns la spital cu rani usoare.A urmat o replica ... citeste toata stirea