Politistii din Ploiesti au efectuat, joi, 8 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, in orasele Buzau, Craiova si Pantelimon, precum si in doua comune din judetele Dambovita si Teleorman, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism. 11 persoane vor fi conduse la sediul politiei, in vederea audierii.Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2021 - ... citeste toata stirea