Oras din Gorj impanzit de camere de supraveghere

"Big Brother" de oras. Peste treizeci de camere de supraveghere au fost instalate in orasul Targu-Carbunesti. Proiectul a fost pus la punct in ultimul an si autoritatile vor sa-l extinda. Decizia vine dupa ce camerele s-au dovedit a fi foarte eficiente. Ajuta si politistii de la Rutiera sa stabileasca vinovatii cand au loc evenimente in trafic, dar sunt de bun augur si pentru localnicii care si-au pierdut diverse bunuri.In prezent, in oras, functioneaza 32 de camere. La anul, vor mai fi ... citeste toata stirea