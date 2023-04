Un astfel de exemplu este orasul Novaci. In fiecare an, de Paste, toata suflarea merge la biserica. Si nu oricum, ci in straie populare, in vesminte transmise din generatie in generatie.Si in acest an, zeci de tineri au umplut biserica, apoi au ciocnit oua rosii, au dat si primit colaci de pomana. "Se pastreaza in zona de sub munte traditiile frumos mostenite de la strabuni. Avem momentele acestea liturgice in care oamenii sunt prezenti la sfanta slujba, ne impartasim din harul dumnezeiesc", ... citeste toata stirea