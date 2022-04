Pachete de Paste, pentru nevoiasi

Mai multe primarii din Gorj ofera, in prag de Paste, pachete pentru familiile nevoiase. Alimentele sunt cumparate cu bani din bugetul local si le sunt oferite, in fiecare an, celor care nu-si permit o masa prea bogata de sarbatori. In plus, tot in aceste zile, sunt distribuite si pachete cu alimente de la Uniunea Europeana categoriilor defavorizate.In comuna Balesti, distribuirea acestor pachete va avea loc miercuri si joi, la Caminul Cultural. "Miercuri si joi, se vor distribui pachete ce ... citeste toata stirea