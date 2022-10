Pacienta decedata pe masa de operatie

O femeie in varsta de doar 45 de ani a murit cu doar cateva momente inainte de a fi operata. Tragedia s-a petrecut in cadrul Compartimentului de Chirurgie Buco-Maxilo-Faciala.Potrivit informatiilor transmise de reprezentatii Spitalului Judetean, pacienta a decedat imediat dupa ce i s-a facut anestezie."In data de 10 octombrie 2022, o pacienta, in varsta de 45 de ani, careia urma sa i se efectueze o interventie chirurgicala de indepartare a unei formatiuni tumorale in cadrul Compartimentului ... citeste toata stirea