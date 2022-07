Pacientii din spitalul Targu Jiu nu mai primesc vizite. Masca, obligatorie!

Incepand de vineri, 15 iulie 2022, in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, purtarea mastii de protectie este obligatorie, anunta unitatea medicala. Toti pacientii vor fi testati in vederea identificarii coronavirusului. Masurile vin pe fondul cresterii numarului de cazuri de Covid.Testarea se va face utilizand teste antigen rapide in serviciile de urgente-UPU-SMURD, Camerele de garda- si teste RT-PCR in cadrul sectiilor."De asemenea, incepand de vineri, 15 iulie 2022, se interzice ... citeste toata stirea