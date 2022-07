Pacientul disparut de la Dobrita, cautat cu drone

Continua cautarile pacientului care a fugit de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Dobrita! Luni dimineata, Salvamont Gorj a adus in sprijinul celor care-l cauta pe barbat, drone.Barbatul, de loc din comuna Esintareni, a disparut de la spital in seara zilei de vineri. De atunci nimeni nu i-a mai dat de urma. Managerul spitalului, Ion Ciochina a afirmat ca o clipa de neatentie a fost suficienta pentru a se ajunge in aceasta situatie. ... citeste toata stirea