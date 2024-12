Paduri din Gorj care nu mai pot fi exploatate. Localnici revoltati!

Jumatate din fondul forestier al judetului Gorj nu mai poate fi exploatat, dupa ce mari suprafete de padure au fost prinse in zona de protectie stricta, conform prevederilor din PNRR.Gorjenii din zonele de sub munte sunt absolut revoltati. "La Runcu, continuam discutiile pe marginea propunerilor de modificare a suprafetelor incluse in zona de protectie stricta conform PNRR, care afecteaza aproape jumatate din fondul forestier al judetului Gorj. Participa, alaturi de noi, reprezentanti ai ... citește toată știrea