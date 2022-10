Pandurul are buletin. 14 ani de la infiintare

In 2008, aparea o noua publicatie, Pandurul, gazeta pe sufletul norodului, avand in sigla figura lui Tudor Vladimirescu si cele trei culori ale drapelului. Era, asadar, dupa cum spune si titlul, o publicatie curajoasa, pregatita de lupta, iar armele erau informatia de calitate si jurnalisti tineri, care-si iubeau meseria. La fel si azi.La 14 ani distanta, in 2022, in noua sigla Pandurul tot informatia si scrisul sunt armele. Intr-un mod stilizat, Pandurul este astazi reprezentat prin sabii si ... citeste toata stirea