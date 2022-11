Panica intr-o comuna din Gorj din cauza unor avioane "parcate" pe izlaz

Panica in randul localnicilor din comuna Stanesti, care de cateva zile nu mai au liniste si stau cu frica in san ca ii paste vreun pericol. Satenii s-au trezit peste noapte cu doua avioane "parcate" pe izlazul comunal care sunt pazite non-stop si nu stiu ce este cu ele acolo.Oamenii isi fac tot felul de scenarii, mai ales ca avioanele sunt pazite zi si noapte si nimeni nu are voie sa se apropie."Nu stim ce este cu avioanele acolo. Sunt mereu pazite. Noaptea stau masinile cu farurile aprinse ... citeste toata stirea