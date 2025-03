Papa Francisc raspunde bine la tratamentul pentru pneumonie bilaterala. Suveranul Pontif a aratat o "imbunatatire treptata, usoara" in ultimele zile, a transmis sambata Vaticanul.Papa Francisc Papa Francisc raspunde bine la tratamentul pentru pneumonie, anunta Vaticanul. Cu toate acestea, medicii au decis sa mentina prognosticul ca fiind rezervat, ceea ce inseamna ca nu este inca in afara pericolului.Papa, in varsta de 88 de ani, care sufera de o boala pulmonara ... citește toată știrea