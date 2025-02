"Papusile Alinei", proiectul unei tinere din Targu-Jiu care a creat papusi pentru UNICEF

"Papusile Alinei" este proiectul de suflet al unei targujience care a crescut in Italia si a revenit acasa imediat ce a terminat liceul. Nu s-a putut adapta in strainatate, insa ceea ce a invatat acolo o ajuta acum sa-si dezvolte propria afacere cu papusi lucrate manual din fire de macrame.Alina Maria Giurica are 30 de ani, este casatorita si mama a unui baietel de trei ani. A plecat in Italia cand avea numai cativa ani si s-a intors acasa, la Targu-Jiu, in urma cu 10 ani.De un an s-a ... citește toată știrea