Parc de relaxare de 80.000 de euro realizat intr-o localitate din Gorj

Pentru ca aveau un teren liber langa primarie, autoritatile locale din comuna Borascu s-au gandit sa-i dea o utilitate. Locatia fiind chiar in centrul localitati s-a decis ca aici sa se construiasca un parc de relaxare pentru cetateni.Investitia este realizata prin GAL dar si cu o cofinantare de la bugetul local. "Am decis sa facem in centru comunei un parc de relaxare pentru localnici. Pentru ca aveam teren liber, am zis sa-i dam o utilitate. Am obtinut o ... citeste toata stirea