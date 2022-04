Parc din Targu Jiu, modernizat cu aproape patru milioane de lei

Primaria Targu Jiu a scos la licitatie reamenajarea Parcului "Statuia Tudor Vladimirescu". Zona isi va schimba fata total. Lucrarile vor incepe in aceasta vara si vor costa aproape patru milioane de lei.Mai exact, parcul care gazduieste statuia lui Tudor Vladimirescu va fi reamenajat cu 3,8 milioane de lei. La final, in parc, vor fi instalate si camere de supraveghere."Lucrarile de reamenajare a Parcului Statuia Tudor Vladimirescu se realizeaza in conformitate cu specificatiile proiectului ... citeste toata stirea