Editeaza

Parcarile din Targu Jiu: "Vrei confort, imi pare rau, mai trebuie si sa platesti"

Sursa: Pandurul
Marti, 19 August 2025, ora 13:00
9 citiri
Tarifele pentru parcarile din Targu Jiu vor creste considerabil incepand de anul viitor, fapt ce a starnit numeroase nemultumiri in randul locuitorilor. Subiectul a fost discutat recent in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local, unde s-au analizat mai multe scenarii pentru a echilibra cererea de locuri de parcare cu nevoile reale ale populatiei.

Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca din cele aproximativ 16.000 de locuri de parcare din oras, jumatate ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Incendiu masiv de vegetatie in Gorj: 200 de hectare afectate, flacarile ameninta constructiile din zona
Un incendiu de vegetatie de proportii a izbucnit in judetul Gorj, la marginea municipiului Targu ...
Gorj: Cati angajati de la stat risca concedierea
Urmeaza un val de concedieri in Gorj, cand circa 4.000 de angajati din institutiile statului ar ...
Mai putini sefi la CEO. Cine a plecat!
Complexul Energetic Oltenia mai are doar patru supraveghetori, din sapte. Acestia sunt Luminita ...
ActualitateBusinessSportLife Show