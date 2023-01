Partie artificiala intr-un sat din Gorj. Investitor: Se va putea schia tot anul

O investitie unica in Gorj si poate chiar in tara se realizeaza in satul Sanatesti din comuna Arcani. Este vorba de o partie artificiala pe care se va putea schia in orice anotimp si care va deveni functionala din luna iunie. Mai mult decat atat, investitorul din Gorj va construi aici si un hotel precum si mai multe terase. Sursa de finantare este Fondul de Tranzitie Justa.Noul resort se va intinde pe 4 hectare de teren si se face in imediata apropiere a piscinei de la Sanatesti, un loc ... citeste toata stirea