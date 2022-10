Pasi pentru o fabrica de componente auto in Balesti

Se fac pasi pentru conturarea unui parc industrial in localitatea gorjeana Balesti. Pe o suprafata de zece hectare, vor fi construite hale. Deja a fost semnat un prim acord cu o firma din Polonia care construieste componente auto si care vrea sa-si inceapa activitatea in judetul Gorj.Compania construieste, in principal, remorci pentru autocamioane. Parcul Industrial va fi realizat in Talpasesti, pe izlazul comunal. "O sa infiintam un parc satelit al Parcului Industrial Bumbesti-Jiu. Este un ... citeste toata stirea