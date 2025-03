Pastravarie din zona de sub munte a Gorjului, scoasa la vanzare cu aproximativ 4.000.000 de euro

O pastravarie din comuna Baia de Fier este scoasa la vanzare cu 3.950.000 de euro. Aceasta se afla pe raul Galbenul si este complet utilata si functionala."Visezi la o afacere prosperCZ in mijlocul naturii? Acum ai sansa sCZ devii proprietarul unei pastravarii complet utilate si functionale, situate intr-un cadru natural de exceptie, pe Cheile Raului Galbenul, in comuna Baia de Fier, judetul Gorj. AceastCZ pastravarie modernCZ, este construitCZ in 2016 si are o capacitate de productie ... citește toată știrea