Un angajator cu sediul social in Municipiul Targu-Jiu a fost sanctionat saptamana trecuta cu suma de 20.000 lei pentru folosirea in activitate a unei persoane pentru care nu avea incheiat in prealabil contract individual de munca. Persoana identificata de catre inspectorii de munca lucra ca paznic pe raza comunei Calnic, anunta Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj.Inspectorii de munca au efectuat in perioada 3- 13 ... citeste toata stirea