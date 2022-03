Patron de bar, condamnat definitiv pentru omor

Un barbat de 49 de ani, patronul unui bar din comuna gorjeana Scoarta, a fost condamnat definitiv pentru omor. Daniel Stanila va 9 ani dupa gratii, dupa ce Curtea de Apel Craiova i-a respins vineri apelul."Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Stanila Daniel, impotriva sentintei penale nr. 131 din data de 10.11.2021 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 1738/95/2021. Deduce detentia in continuare, de la 10 noiembrie 2021, la zi. Definitiva", se arata in minuta instantei. ... citeste toata stirea