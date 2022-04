Patron de terasa, amendat de Politia Locala

Administratorul unei societati comerciale din municipiul Targu Jiu a fost amendat cu zece mii de lei de Politia Locala, intrucat a edificat o terasa in suprafata de aproximativ 127 mp, fara a detine autorizatie de construire."Totodata, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei politistii locali din cadrul Biroului Protectie Mediu, Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au dispus si masura de oprire imediata a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 ... citeste toata stirea