Inspectorii de munca din Gorj au facut zeci de controale in ultima saptamana. Verificarile au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si domeniul securitatii si sanatatii in munca.Au fost aplicate 38 sanctiuni contraventionale in valoare de 273.000 lei, dintre care 100.000 lei pentru nerespectarea legislatiei in vigoare privind munca nedeclarata. Pentru neconformitatile constatate in urma controalelor, inspectorii de munca au dispus 99 masuri obligatorii in vederea intrarii in legalitate. ... citeste toata stirea