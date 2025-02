Patru persoane condamnate pentru furt calificat: prejudiciu de 28.000 de euro

Patru indivizi au fost condamnati recent de Judecatoria Novaci pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, dupa ce, in vara anului 2023, au patruns prin efractie intr-o cabana din Ranca si au sustras bunuri in valoare de 28.000 de euro.In seara zilei de 31 august 2023, inculpatii au fortat o usa din sticla si au dezactivat sistemul de alarma al unei cabane situate la intrarea in Zona Turistica Montana Ranca, de unde au sustras multiple obiecte, printre care un malaxor de paine, un ... citește toată știrea