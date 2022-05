Patru politisti au fost retinuti. Acuzati de tortura

Patru politisti din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au fost retinuti joi seara! Ei sunt acuzati de tentativa de omor si tortura, dupa ce la finalul saptamanii trecute au batut un barbat din orasul Novaci pe care trebuiau doar sa il transporte in Centrul de Arest Prevenitiv al IPJ Gorj.Constantin Dodoi, in varsta de 41 de ani, era acuzat de ultraj dupa ce nu a oprit la semnalul politistului din localitate si, in incercarea de a fugi cu masina, l-a acrosat pe omul legii. Din ancheta ... citeste toata stirea