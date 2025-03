Pe cine ar vrea primarii din Gorj in turul II

Se stie cine sunt cei 11 candidati pentru alegerile prezidentiale din luna mai, insa primarilor din Gorj le este foarte greu sa-si de-a seama care sunt finalistii primului tur.Se simte o tensiune si o nemultumire in randul primarilor care par destul de detasati de aceste alegeri, insa curiosi sa vada ce decide electoratul din Gorj."Eu degeaba imi dau cu parerea cu privire la cine as vrea eu sa intre in turul doi daca nu se si adevereste. Eu imi doresc o confruntare Ponta-Antonescu, dar ... citește toată știrea