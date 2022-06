Pecingina: Nu trebuie sa mai dormim pe noi

Deputatul Gheorghe Pecingina afirma ca cei care conduc Gorjul "dorm pe ei" si nu cauta alternative la productia de energie. Declaratia vine in contextul in care inchiderea in viitor a activitatii CE Oltenia va afecta intreaga regiune, dar in special Gorj.Subiectul "alternativei" este deschis de multi ani, insa astazi, cand inchiderea mineritului e foarte aproape, tot nu se intrevad variante pentru economia judetului."Cred ca da, trebuie sa prelungim si cat putem, dar asta nu inseamna ca ... citeste toata stirea