Pecingina s-a intors in PNL

Deputatul de Gorj Gheorghe Pecingina s-a intors in grupul parlamentar al PNL, dupa o scurta escala la partidul DREPT.Parlamentarul a anuntat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, ca isi inceteaza activitatea ca deputat neafiliat si va activa in cadrul grupului parlamentar al PNL.La inceputul lunii septembrie, Pecingina anunta ... citește toată știrea