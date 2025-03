Pedepse reduse pentru doi traficanti

Doi gorjeni din Targu Jiu si Rovinari, acuzati de trafic de canabis, au primit pedepse mai usoare dupa apelul la Curtea de Apel Craiova.Pedepsele initiale, care totalizau 2 ani si 6 luni de inchisoare, au fost reduse semnificativ. In urma rejudecarii, pedeapsa pentru unul dintre inculpati a fost redusa la 1 an si 10 luni, iar pentru celalalt, pedeapsa a scazut de la 1 an si 1 luna la 1 an, iar pedeapsa de 3 luni pentru o infractiune conexa a fost suspendata sub supraveghere, cu reducerea ... citește toată știrea