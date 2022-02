Pedepsele primite de patru minori implicati in cazuri de bullying. Parintii, obligati sa plateasca daune mari

Patru minori din municipiul Targu Jiu, care au fost implicati in cazuri de bullying si au agresat alti adolescenti, au fost pedepsiti de catre Judecatoria Targu Jiu. Pentru ca sunt minori, acestia au primit pedepse constand in participarea la stagii de formare civica pe o durata de doua luni. Una dintre minore, care avea 14 ani la momentul savarsirii faptelor, a fost chiar retinuta pentru 24 ore.Parintii au fost obligati sa plateasca daune morale semnificative, bunurile acestora fiind sub ... citeste toata stirea