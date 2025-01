Peisaj dezolant pe malul Jiului. Primar: "Cum se pot numi acesti oameni?"

Peisaj dezolant in comuna gorjeana Dragutesti, pe malul Jiului. Tot felul de resturi au fost gasite aruncate la voia intamplarii desi autoritatile fac des actiuni de ecologizare in zona. Mai mult, au fost instalate si camere ascunse pentru a-i prinde pe cei care arunca deseuri in locuri nepermise. Insa Big Brother nu i-a descurajat pe cetatenii certati cu bunul simt asa ca zona s-a umplut din nou de gunoaie.Nu e prima data cand malul Jiului se umple de gunoaie si nici prima data cand acestea ... citește toată știrea