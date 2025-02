Peisaj incantator intr-un colt de padure din Gorj

Vestitorii primaverii au aparut deja in Valea Oltetului, din comuna gorjeana Polovragi. Primii au inflorit in zonele care s-au bucurat de soare, insa "explozia" va fi spre finalul lunii cand padurile se vor umple de plapandele flori."Valea Oltetului - in cautarea primilor ghiocei rasariti dupa zilele de primavara din ianuarie. 01.02.2025. Cine cunoaste zona, stie ca, trecand prin Cheile Oltetului, Polovragi , jud.Gorj , si continuand pe Valea Oltetului cativa kilometri, dam de paduri cu ... citește toată știrea